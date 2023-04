Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Wenn ein Vereinsvorstand mit einer geraden Zahl Mitglieder besetzt ist, kann es durchaus zu einem Patt kommen. So hatte sich die vierköpfige Führung des Vereins Stiftung Altersheim Eberbach auf ihrer Sitzung am Dienstag mit einem solchen Patt ohne Ergebnis festgefahren. Es ging und geht um die Frage, ob das Dr.-Schmeißer-Stift an der