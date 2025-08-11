Montag, 11. August 2025

zurück
Plus Schefflenz/Seckach

Schefflenz trauert um Hausarzt-Legende Dr. Werner Michel

Er war eine Institution: Michel wirkte fast fünf Jahrzehnte als Haus- und Landarzt. Nun ist er verstorben.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 29 Sekunden
Dr. Werner Michel ist verstorben. Er hielt auch Außensprechstunden u. a. in Großeicholzheim ab. Foto: Karl Wilhelm Beichert

Von Karl Wilhelm Beichert

Schefflenz/Seckach. "Er denkt noch lange nicht an den Ruhestand." So hieß es in dem RNZ-Bericht über seine 45-jährige Tätigkeit als Haus- und Landarzt in Schefflenz im Jahr 2021. Nun hat er den Ruhestand erst gar nicht erreicht.

Dieser Tage ist Dr. Werner Michel seinem schweren Leiden erlegen. Als gutem Diagnostiker war ihm sicher schon

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.