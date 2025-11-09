Von Peter Lahr

Unterschefflenz. "Ich bin der Tanzlinde ja schon seit über zehn Jahren auf der Spur", erklärt Christian Thumfart dieser Tage vor den Überbleibseln des wegen massiven Pilzbefalls gefällten Baumriesen vom Unterschefflenzer Kirchplatz. Der langjährige Vorsitzende der Nabu-Gruppe Seckach-Schefflenztal hat dafür gesorgt, dass das Leben für den Baum gleichwohl