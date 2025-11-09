Sonntag, 09. November 2025

Plus Schefflenz

Überreste der Tanzlinde wurden zur Totholzpyramide

Das zweite Leben des historischen Baumriesen. Christian Thumfart träumt von neuer Tanzlinde.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Zusammen mit einem Baggerprofi hat Christian Thumfart die Überreste der Tanzlinde in Unterschefflenz zu einer imposanten Totholzpyramide aufgeschichtet. Diese soll bis zu 600 Arten einen neuen Lebensraum bieten. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Unterschefflenz. "Ich bin der Tanzlinde ja schon seit über zehn Jahren auf der Spur", erklärt Christian Thumfart dieser Tage vor den Überbleibseln des wegen massiven Pilzbefalls gefällten Baumriesen vom Unterschefflenzer Kirchplatz. Der langjährige Vorsitzende der Nabu-Gruppe Seckach-Schefflenztal hat dafür gesorgt, dass das Leben für den Baum gleichwohl

