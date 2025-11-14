Freitag, 14. November 2025

Umbauarbeiten am Bahnübergang Rosenberg abgeschlossen

Die Geduldsprobe ist zu Ende: Die Freigabe für den Verkehr wurde nach Monaten der Verzögerung erteilt.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 47 Sekunden
Die lange dauernde Sperrung am Bahnübergang in Rosenberg wurde aufgehoben. Foto: F

Rosenberg. (F) Die lange Geduldsprobe für die Bürger von Rosenberg sowie für die durchfahrenden Autofahrer ist vorbei. Die Anfang Juni begonnenen Bauarbeiten zum Umbau und zur Modernisierung des Rosenberger Bahnübergangs, die eigentlich nach sechs Wochen Vollsperrung beendet sein sollten, wurden nach mehreren Monaten Verzögerung im Oktober abgeschlossen.

Anfang November fand vonseiten

