Rosenberg. (F) Die lange Geduldsprobe für die Bürger von Rosenberg sowie für die durchfahrenden Autofahrer ist vorbei. Die Anfang Juni begonnenen Bauarbeiten zum Umbau und zur Modernisierung des Rosenberger Bahnübergangs, die eigentlich nach sechs Wochen Vollsperrung beendet sein sollten, wurden nach mehreren Monaten Verzögerung im Oktober abgeschlossen.

Anfang November fand vonseiten