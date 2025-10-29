Rosenberg. (dpa/ahn) Mehrere Hundert Cannabispflanzen, zehn Kilo Marihuana und eine Menge Bargeld: Die Polizei hob am Dienstag in vier Bundesländern professionelle Plantagen aus und nahm sieben Verdächtige fest. Auch in Rosenberg gab es eine Durchsuchung.

Nach monatelangen Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Cannabisanbaus hat die Polizei mehrere Objekte in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf drei professionell betriebene Plantagen. Sichergestellt wurden u. a. mehrere Hundert Cannabispflanzen, rund zehn Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana, ein Auto, Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Durchsuchungen fanden laut Polizei in Mudersbach (Rheinland-Pfalz), Bad Königshofen (Bayern), Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) sowie in Erlenbach am Main im Nachbarkreis Miltenberg und eben in Rosenberg statt.

Hier wurde eine Person, die eine Cannabis-Plantage betrieb, festgenommen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Anfrage der RNZ bestätigte. Die Durchsuchung begann um 6 Uhr und endete um 10 Uhr.

In Mudersbach und Bad Königshofen wurden sieben Verdächtige im Alter von 18 bis 55 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, als Bandenmitglieder an den Straftaten beteiligt gewesen zu sein. Gegen drei Personen wurde Haftbefehl erlassen, zwei kamen wieder frei. Bei zwei weiteren Festgenommenen steht die Entscheidung über einen Haftbefehl noch aus. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei nicht.