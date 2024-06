Rosenberg. (F) Die Umgestaltung des Schwanzwiesenstegs zu einem kleinen Naherholungsgebiet entlang der Kirnau ist bestens gelungen. Vom Ergebnis konnten sich bei der Einweihung und Eröffnung am Sonntag bei Kaffee und Kuchen die vielen anwesenden Bürger überzeugen. Dabei sparten sie nicht mit Lob, denn es ist eine äußerst schöne Anlage geworden, die einen Barfußpfad, einen Fußweg zur Kirnau, einen Wasserspielplatz und ein Volleyballfeld umfasst. Zudem kann man sich auf drei neuen Waldsofas ausruhen.

"Endlich sind nach zweijähriger Bauzeit die Arbeiten abgeschlossen", sagte Ortsvorsteher Sven Baumann. Es sei ein "ambitioniertes Projekt" gewesen, das überwiegend von den Mitgliedern des Ortschaftsrats – die auch die Bewirtung des Festtags übernahmen – und einiger freiwilliger Helfer umgesetzt wurde. Baumann dankte diesen für die Mithilfe, genauso wie den Anliegern des Grundstücks für ihre Unterstützung während der Bauzeit. Ein Dank galt auch den Auszubildenden der ortsansässigen Firma Magna, die ein Insektenhaus bauten, das mit in die neue Anlage integriert wurde.

Laut Baumann haben 15 Helf mehr als 500 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Für diese Leistung gab es spontanen Applaus der Besucher. Ein Dank galt auch Bürgermeister Ralph Matousek, dem Gemeinderat sowie den Mitarbeitern des Bauhofs für ihre Unterstützung. Sie alle hätten wesentlich dazu beigetragen, dass das Dorf an dieser schönen Stelle entlang der Kirnau über ein neues Kleinod verfüge. Baumann verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass es von der Bevölkerung angenommen wird.

Die neue Anlage am Schwanzwiesensteg soll ein Treffpunkt für alle Generationen sein. Foto: Helmut Frodl

Die Baukosten bezifferte der Ortsvorsteher auf rund 30.000 Euro, wobei es einen Zuschuss aus dem ELR-Förderprogramm gab.

Bürgermeister Ralph Matousek blickte zurück, wie der nun aufgewertete Platz vor zwei Jahren ausgesehen hat: der kleine Bach Kirnau, der an einer Wiese vorbeifließt, auf der eine vermüllte Sitzgelegenheit stand und auf der viel Hundekot lag. Heute, nach zwei Jahren Umbauzeit, höre man das Planschen der Kleinen im Wasser der Kirnau, fröhliche Kinderstimmen, entspannte Väter, die auf den drei aufgestellten Waldsofas liegen oder mit ihren Kindern Ball spielen, man höre die Kinder beim Erkunden der Natur und beim Spielen am neuen Wasserspielplatz. Hier wurde eine Pumpe installiert, die Grundwasser in einen Sandsteintrog befördert.

Die neue schön gestaltete Freizeitanlage, die Jung und Alt eine Vielzahl von Möglichkeiten zur aktiven Erholung und zum geselligen Beisammensein biete, soll, so der Bürgermeister, auch ein Ort sein, an dem sich die Menschen begegnen, Freundschaften knüpfen und gemeinsam schöne Stunden verbringen können. Er sei überzeugt, dass diese Anlage das Gemeinschaftsleben der Gemeinde bereichern und stärken werde.

Es sei ein langer Weg von der ersten Idee bis zur Einweihung gewesen, sagte Ralph Matousek. Begonnen habe alles mit der Projektarbeit einer Studentin des Ingenieurbüros Walter-Ingenieure aus Adelsheim. Anschließend musste noch einiges der Naturschutzbehörde abgestimmt werden, weil das Projekt in einem "sensiblen Bereich" liege und man Natur und Freizeit zusammenbringen wollte. Es sei auch ein langer Weg gewesen, weil eine Schlüsselposition dieses Gemeinschaftsprojekts durch einen Unfall für Verzögerung sorgte.

Viel Tatkraft, Ideen und Unterstützung hätten dazu beigetragen, dass dieser Traum des Ortschaftsrats verwirklicht werden konnte. Man müsse aber auch herausstellen, dass dieses Projekt ein Dorfgemeinschaftsprojekt sei und vollständig in ehrenamtlicher Arbeit ausgeführt wurde _ größtenteils von den Mitgliedern des Ortschaftsrats. Auch wenn es zwischendurch kritische Stimmen im Ort gab, stehe man nun vor einer Bereicherung des Dorfes.

Matouseks besonderer Dank galt den ehrenamtlichen Helfern, die unermüdlich daran gearbeitet hätten, diese Freizeitanlage zu gestalten und zu errichten. Ihre Expertise und ihr Einsatz seien überall sichtbar und hätten zu diesem wunderbaren Ergebnis geführt, sagte Bürgermeister Matousek abschließend.

Und dann konnten die Besucher die neue Anlage näher inspizieren, sie setzten sich auf die Waldsofas, die Kinder spielten Ball oder probierten die Wasserpumpe mit der Wasserrinne aus. Bürgermeister Matousek und Ortsvorsteher Baumann liefen vorsichtig über den neu gestalteten Barfußpfad oder nahmen ein Fußbad in der kalten Kirnau. Alles in allem war es ein gelungener Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.