Rosenberg. (F) Die Gemeinde Rosenberg plant für die Zukunft und beabsichtigt ein neues Gewerbe- und Mischgebiet mit dem Namen "Teich II" zu erschließen. Die erforderlichen Aufträge an die Planungsbüros beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses.

Wie Bürgermeister Ralph Matousek erläuterte, steht im Gewerbegebiet "Nord-Ost" in der Nähe der Firma Magna nur noch eine Fläche mit rund 25 Ar als Gewerbefläche zur Verfügung. Bereits vor zwei Jahren wurden deshalb erste Überlegungen über Möglichkeiten einer weiteren Ausweisung solcher Flächen angestellt. Dabei sollen großflächige Gewerbeansiedlungen nur noch im Regionalen Industriepark Osterburken (RIO) stattfinden, an dem die Gemeinde Rosenberg mit 14 Prozent beteiligt ist. Kleinflächen sowie Flächen für den örtlichen Bedarf können ortsnah bereitgestellt werden. Der Gemeinde liegt die Nachfrage eines örtlichen Betriebs vor, für den aktuell keine Flächen vorhanden sind.

Die Gewanne "Teich" und "Leimengrube" mit einer Größe von rund vier Hektar sind im Regionalplan als "Weißflächen", also Flächen ohne Beschränkung, ausgewiesen. Darüber hinaus weist der Flächennutzungsplan des Verwaltungsverbands Osterburken angrenzend an das Gewerbegebiet eine Mischgebietsfläche von rund einem Hektar aus. In der Fortschreibung des Flächennutzungsplans soll diese Fläche auf zwei Hektar vergrößert werden, sagte Matousek, der auch zur Benennung des Gewerbe- und Mischgebiets den Namen "Im Teich II" vorschlug. Der Grunderwerb für das Gebiet von zwei Hektar ist zum größten Teil erfolgt.

Nun gilt es, in die Planung bzw. das Bebauungsplanverfahren einzusteigen. Hierzu ist der Abschluss eines Vertrags für das Verfahren, die ökologische Betrachtung mit Eingriff- und Ausgleichsbilanz sowie die Untersuchung der äußeren Erschließung erforderlich. Für das Bebauungsplanverfahren liegt der Gemeindeverwaltung das Angebot des Büros IFK vor. Der Angebotspreis beträgt 27.463 Euro brutto.

Das naturschutzfachliche Gutachten beinhaltet den grünordnerischen Beitrag mit der Eingriffs- und Ausgleichsuntersuchung, dem Umweltbericht sowie den Fachbeitrag Artenschutz. Die Untersuchung findet über das Gesamtgebiet statt, und das Angebot des Büro Wagner + Simon Ingenieure aus Mosbach beläuft sich auf brutto 16.766 Euro.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren sei die Erschließung des Gebiets zu betrachten, sagte Matousek weiter. Gerade der Abwasserbeseitigung und der Ableitung des Niederschlagswassers gelte die besondere Aufmerksamkeit. Bei einer Erschließung im Trennsystem ist eine Abwasserleitung vom Gebiet bis zur Kirnau zu gewährleisten. Dabei sei die Querung der Bahntrasse und der Bau eines Rückhaltebeckens erforderlich. Gleichzeitig seien auch die Auswirkungen des Außenbereichs in Bezug auf Starkregen zu berücksichtigen. Die Gemeindeverwaltung hat hierzu ein Honorarangebot für eine Voruntersuchung durch das Büro Walter Ingenieure eingeholt, das 35.954 Euro brutto beträgt und die Leistungsphasen 2 bis 3 abdeckt.

Gemeinderat Ulrich Herrmann sah es als einen "richtigen Schritt" der Verwaltung an, das bestehende Gewerbegebiet im "Teich" zu erweitern, damit es möglich ist, den interessierten Firmen wieder Fläche zur Ansiedlung anbieten zu können. Diese Entwicklung, so der Bürgermeister, brauche allerdings Zeit. Bis zum Abschluss des Bebauungsplanverfahrens werden rund 12 bis 18 Monate vergehen.

Einstimmig stimmte der Gemeinderat den Planungsaufträgen zu und vergab die entsprechenden Ingenieurleistungen.