Mittwoch, 19. November 2025

Rosenberg

Mehrere Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei schwerem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen Dörrhof und Rosenberg

19.11.2025 UPDATE: 19.11.2025 17:15 Uhr 30 Sekunden
Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen Dörrhof und Rosenberg. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (pol) Am Mittwochmorgen kam es gegen 9.30 Uhr auf dem Dörrhöfer Weg zwischen Dörrhof und Rosenberg aus noch unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel und einem VW.

Die 44-jährige Fahrerin des Opel Insignia wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die 62-jährige Beifahrerin des VW-Caddy war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden. Der 63-jährige Fahrer wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Straße war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 12 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

