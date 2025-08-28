Donnerstag, 28. August 2025

Rosenberg

In Sindolsheim, Hirschlanden und Hohenstadt werden Straßen gesperrt

Die Schadstellen an den beiden Gemeindeverbindungsstraßen sollen Anfang September saniert werden.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 25 Sekunden
Vom 2. bis 12. September werden zwei Teilstücke zwischen Sindolsheim, Hohenstadt und Hirschlanden saniert. Foto: Helmut Frodl

Sindolsheim/Hirschlanden. (F) Der Gemeinderat hatte in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, dass die Schadstellen an den beiden Gemeindeverbindungsstraßen von Sindolsheim in Richtung Hohenstadt und nach Hirschlanden zum Helmstheimer Weg noch in diesem Jahr beseitigt werden sollen.

Die beiden zu sanierenden Teilstücke der beiden Straßen haben eine Gesamtlänge von rund 700 Metern. Der Auftrag für die Sanierung und die Asphaltarbeiten ging an die Firma Konrad-Bau aus Gerlachsheim.

Wie die Gemeindeverwaltung Rosenberg mitteilt, wird Konrad-Bau die Arbeiten vom 2. bis zum 12. September ausführen. Während der Bauarbeiten sind deshalb die beiden Verbindungsstraßen sowohl von Sindolsheim nach Hohenstadt als auch von Hirschlanden kommend über den genannten Zeitraum für den gesamten Verkehr gesperrt.

