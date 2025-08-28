Sindolsheim/Hirschlanden. (F) Der Gemeinderat hatte in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, dass die Schadstellen an den beiden Gemeindeverbindungsstraßen von Sindolsheim in Richtung Hohenstadt und nach Hirschlanden zum Helmstheimer Weg noch in diesem Jahr beseitigt werden sollen.

Die beiden zu sanierenden Teilstücke der beiden Straßen haben eine Gesamtlänge von rund 700 Metern. Der Auftrag für die Sanierung und die Asphaltarbeiten ging an die Firma Konrad-Bau aus Gerlachsheim.

Wie die Gemeindeverwaltung Rosenberg mitteilt, wird Konrad-Bau die Arbeiten vom 2. bis zum 12. September ausführen. Während der Bauarbeiten sind deshalb die beiden Verbindungsstraßen sowohl von Sindolsheim nach Hohenstadt als auch von Hirschlanden kommend über den genannten Zeitraum für den gesamten Verkehr gesperrt.