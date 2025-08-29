Rosenberg. (F) Auf eine gefährliche Situation müssen sich derzeit die Rosenberger Bürger sowie Autofahrer, die den derzeit in Umbau befindlichen Rosenberger Bahnübergang überqueren, einstellen.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wurde aufgrund eines Ereignisses in der Nacht zum Freitag der Sicherungstrupp am Bahnübergang Rosenberg abgezogen und in einen Notfallbetrieb übergeleitet. Die Bahnschranken sind offen, und gleichzeitig findet der Zugverkehr statt. Die Lokführer sind angewiesen, am Bahnübergang zu hupen und zu halten und diesen dann mit Schrittgeschwindigkeit zu queren.

Bis zur Wiederbesetzung gilt: Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Verkehrsteilnehmer, die den Bahnübergang queren wollen, sollen deshalb vorsichtig an diesen heranfahren.

Ort des Geschehens

Sobald die Gemeindeverwaltung weitere Informationen von der Deutschen Bahn hat, wird darüber umgehend informiert.