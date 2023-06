Von Marcus Deschner

Rockenau. Die Linde am Hauptbrunnen in Rockenau macht immer mehr Sorgen. Dies wurde beim Ortsrundgang vor der Bürgerversammlung mit Bürgermeister Peter Reichert und Ortsvorsteher Dieter Redder deutlich.

Dort, wo all die Jahre das beliebte Brunnenfest stattfand, hebt sich nämlich das Pflaster durch die Macht der Baumwurzeln deutlich. Deswegen zieht man ein Fällen des Stammes in Erwägung."Ich mach‘ das in meiner Freizeit unentgeltlich", meldete sich spontan Horst Zimmermann. Der Forstwirt und Vorsitzende des Männergesangvereins will dafür lediglich einen Hubsteiger von der Stadt gestellt bekommen.

Auch am Sandsteinbrunnen selbst müssen Reparaturen vorgenommen werden. Denn das Wasser am Überlauf vom zweiten zum dritten Trog tritt teilweise seitlich aus und läuft auf das Pflaster.