Mosbach. (hg) Gleich der Opener der Kai-Karle-Band gab das Motto vor für den Abend im fideljo. Mit "Rock die Region" zog die Band des Mosbacher Songwriters das Publikum von Anfang an in ihren Bann. Poprock vom Allerfeinsten in deutscher Sprache war angesagt für die rund 150 Musikfans, ausschließlich Songs aus eigener Feder des Bandleaders Kai Karle.

In "Wieder mal wach", dem Titelsong des aktuellen Albums, bestachen die Gitarrenriffs von Michael Müller und die eingängige klare Stimme von Kai Karle. Treffsicher und mit stimmiger bildhafter Sprache wurde der Zustand beschrieben, den neben den Musikern wohl auch jeder im Publikum schon mehr oder weniger häufig erlebt hat. Für den Ur-Mosbacher Karle selbst ging mit diesem Auftritt ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

"Hat Kai wirklich alle Lieder selbst geschrieben?", frage eine Frau aus dem Publikum. Ja, das hat er! Unter anderem während der Pandemie schrieb er Texte und Musik, schickte die Werke an seine Bandkollegen, die dann ihre Parts dazu einspielten. Karle setzte die Puzzleteile zusammen und das Ergebnis kann sich wahrhaft sehen – und vor allem hören lassen.

In "Ja ja, die Frauen" beschreibt die Band auf witzig-ironische Art die weibliche Überlegenheit gegenüber des schwächeren männlichen Geschlechts. Rainer Schulz am Saxofon und Michael Müller an der E-Gitarre glänzten hier ganz besonders, im Finale spielten die beiden sich musikalische Bälle zu.

Kai Karle leitete dann den ruhigeren Teil der Show mit der Nummer "Abschied" ein, in der er den letzten Besuch am Sterbebett eines Freundes unplugged besingt. Darauf folgte ein Liebeslied an seine Frau. "Bei dir" endet mit einem wunderbaren Solo der E-Gitarre von Michael Müller. "Viele Songs besitzen einen gewissen autobiografischen Charakter", gab Karle preis. Und jeder Fan im Raum spürte, wie authentisch der Mosbacher Musiker alle seine Songs auch spielt.

Bei "Monster (in meinem Nest)" klatschte endlich auch der Letzte im Publikum mit, hier traten zur Abwechslung auch Schlagzeuger Thomas Lautenschläger und Bassist Martin Levito in den Vordergrund. Zum Mitsingen animierte die Rock’n’Roll-Nummer "Schlafbedarf im Schlafgemach".

Als Zugabe spielte die Band dann den Song, auf den schon viele gewartet hatten: Das "Mosbach-Lied" – die Hymne auf die Heimatstadt. Zum zweiten Mal spielte Karle diesen Song live (die Premiere war beim Neujahrsempfang) und nicht wenige text- und dialektsichere Fans sangen jede Zeile mit.

Am Ende war es ein Abend mit authentischem, handwerklich hervorragenden Rock, mit ausschließlich eigenen Songs, eher ungewohnt, eher abseits des aktuellen Mainstreams. Viele kleine Sequenzen sorgten für durchgängige Aufmerksamkeit und Spannungsmomente. Die Kai-Karle-Band brach eine Lanze für Rockmusik in deutscher Sprache – und für die Sprache selbst.