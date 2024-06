Rinschheim. (pm) Anfang Juli erscheint mit "This Could Be Love" die neue große New-Adult-Trilogie "Hawaii Love" von Bestseller-Autorin Lilly Lucas. Neben Städten wie Hamburg, Stuttgart, Erfurt und Leipzig findet eine der deutschlandweit nur sieben Lesungen in Rinschheim statt. Die Buchhandlung "Bücherglück" aus Rinschheim hat es geschafft, den Zuschlag für eine der begehrten Lesungen zu

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote