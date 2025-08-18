Großübung bei Seckach zeigt starke Zusammenarbeit
Ein Zug, ein Tunnel, viele Verletzte: Bei einer Großübung zwischen Seckach und Zimmern trainierten Feuerwehr, Bahn, Polizei und Rettungsdienste den Ernstfall.
Von Liane Merkle
Seckach/Zimmern. Die S-Bahn stand hell erleuchtet im Tunnel, die mitgeschleiften Bäume hatten die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren bereits mühsam beseitigt. Gleichzeitig konnte auch die schwer verletzte Person, die vor dem Tunnel mit dem Aufräumen der umgestürzten Bäume beschäftigt gewesen war und dabei verunglückte, bereits geborgen und
