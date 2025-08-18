Montag, 18. August 2025

Plus Rettung im Tunnel

Großübung bei Seckach zeigt starke Zusammenarbeit

Ein Zug, ein Tunnel, viele Verletzte: Bei einer Großübung zwischen Seckach und Zimmern trainierten Feuerwehr, Bahn, Polizei und Rettungsdienste den Ernstfall.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Die Blaulichtorganisationen übten unter realistischen Bedingungen: Verletzte wurden zunächst geborgen. Foto: Liane Merkle

Von Liane Merkle

Seckach/Zimmern. Die S-Bahn stand hell erleuchtet im Tunnel, die mitgeschleiften Bäume hatten die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren bereits mühsam beseitigt. Gleichzeitig konnte auch die schwer verletzte Person, die vor dem Tunnel mit dem Aufräumen der umgestürzten Bäume beschäftigt gewesen war und dabei verunglückte, bereits geborgen und

