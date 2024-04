Region Mosbach. (RNZ) Am Mittwoch beginnt der Wonnemonat, und rechtzeitig zum Maifeiertag hat endlich auch der Frühling in der Region Einzug gehalten. Für die meisten hat der "Tag der Arbeit" nicht viel mit seinem Namen zu tun; sie nutzen den Feiertag zum Entspannen oder zum traditionellen Ausflug ins Grüne.

Anders ist das bei den vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen und Feuerwehren, die alljährlich vor und an diesem Tag jede Menge Arbeit auf sich nehmen, um bei ihren Maifesten Ausflügler zu bewirten. Hier eine Übersicht über die Maifeiern im Mittelbereich Mosbach:

> Binau: Der FC lädt am 1. Mai ab 11 Uhr zum "Grillfeiertag" am Sportplatz ein. Die Besucher erwarten Grillspezialitäten, kalte Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen. Bei schlechtem Wetter ist eine überdachte Sitzgelegenheit vorhanden.

> Fahrenbach: Das Maibaumstellen der Freiwilligen Feuerwehr findet am heutigen Dienstag ab 17.30 Uhr am Gerätehaus in Fahrenbach (Ostring) statt. Nach dem Maibaumstellen ist gemütliches Beisammensein im Gerätehaus mit musikalischer Umrahmung. Am Mittwoch lädt der VfR Fahrenbach zum Grillfest an der Wanderbahn (Nähe ehemaliger Bahnhof) ein. Ab 10.30 Uhr geht es mit einem Frühschoppen los. Ab ca. 11.30 Uhr singt der MGV Fahrenbach. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Kaffee und Kuchen gibt es nebenan im Café G´mütlich.

> Guttenbach: Der KKS lädt am morgigen 1. Mai zum Grillfest ein. Die Bewirtung startet ab 11 Uhr auf der Neckarwiese hinter dem Gemeindesaal. Im Gemeindesaal gibt es Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbüfett.

> Heidersbach: Das Maifest des HKMC im Steinbruch oberhalb der Heidersbacher Mühle beginnt am Dienstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich. Ab 21.30 Uhr ist "Tanz in den Mai" mit DJ Juss. Am Maifeiertag beginnt die Bewirtung mit dem Frühschoppen um 10 Uhr, danach gibt es Mittagessen, und ab 13 Uhr wird die Kaffeetafel reich gedeckt sein.

> Hochhausen: Am heutigen Dienstag wird um 17 Uhr zum Maibaumstellen auf den Dorfplatz mit Aufführungen des Kindergartens "Kleine Strolche" und des gemischten Chores des MGV eingeladen. In diesem Rahmen wird auch die neue Wohnumfeldmaßnahme eingeweiht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Veranstalter ist der MGV Hochhausen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Kindergartens "Kleine Strolche".

> Krumbach: Der MGV Frohsinn lädt am Mittwoch ab 10 Uhr zum Maifest an die Sporthalle ein. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

> Lohrbach: Der FC bietet am 1. Mai am Sportgelände direkt an der Wanderbahn ab 10 Uhr Spezialitäten und kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen an. Es stehen ausreichend überdachte Sitzplätze zur Verfügung.

> Michelbach: Das Maifest des SV Union Michelbach zwischen dem Sportplatz und dem Spielplatz auf dem Bollenberg beginnt am Mittwoch um 11 Uhr. Der Bobby-Car-Club wird bei guter Witterung wieder mit einer Hüpfburg dabei sein. Neben einer reichhaltigen Essens- und Getränkeauswahl, Kaffee und Kuchen stehen überdachte Sitzgelegenheiten und Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

> Mosbach: Am 1. Mai wird auf dem Gelände der Grundschule Waldstadt wieder gefeiert. Die Kirchen organisieren zunächst eine Wanderung für Jung und Alt; Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor der katholischen Kirche. Ab 12 Uhr wird bewirtet, anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Veranstalter ist das Bündnis "Gemeinsam für Waldstädter" vom VfB, den Kirchen und weiteren Gruppierungen.

Der SV Bergfeld feiert am 1. Mai auf der Dreibrunnenwiese und im Sportheim Bergfeld. Die Bewirtung beginnt um 10 Uhr. Begleitet wird das Fest von zünftiger Musik.

Die Landsmannschaft der Donauschwaben und der Heimatverein Pesthidegkut laden am heutigen Dienstag um 18 Uhr zum Tanz in den Mai mit Alleinunterhalter "Hansi" ins Donauschwabenhaus ein. Eine geringe Eintrittsgebühr wird erhoben. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Der Rotary-Club Neckar-Odenwald-Kreis lädt am heutigen Dienstag zum Maibaumfest auf den Mosbacher Marktplatz ein. Ab 17 Uhr unterhält die Stadtkapelle, und ab 19 Uhr übernimmt die Band "Weddes und Toffi" den unterhaltsamen Teil. Der Rotary-Club sorgt für die Bewirtung.

> Neckarelz: Am 1. Mai laden die Mitglieder des Fischereivereins zum Maifest ein. In Zelten am Vereinsheim in Neckarelz (An der Elz 3) wird von 11 bis 17 Uhr bewirtet. Neben einem umfangreichen Angebot an Speisen und gekühlten Getränken gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Der Heimatverein Neckarelz-Diedesheim lädt heute und morgen an die Waldhütte am Stutz ein. Los geht es am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr mit einem Fass Freibier, die Livemusik liefert die Band "The Ländäggs", danach steht eine Afterparty mit DJ Picknicker auf dem Programm. Am Mittwoch wird ab 11 Uhr bewirtet, Livemusik kommt ab 14 Uhr von "plug’n’play live". – Die Freiwillige Feuerwehr Neckarelz/Diedesheim lädt am 1. Mai ab 10.30 Uhr ans bewirtete Gerätehaus in der Marienstraße ein. Für die Kinder gibt es eine Spielstraße zum Thema Feuerwehr.

> Neckarzimmern: Der FC Phönix lädt am 1. Mai ab 11 Uhr zum Maifest an der Dreschhalle ein. Es gibt Frisches vom Grill, kühle Getränke, Kaffee und Kuchen. – Am heutigen Dienstag findet das traditionelle Maibaumfest der Feuerwehr Neckarzimmern im Gerätehaus statt. Bewirtet wird ab 17.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Ebenfalls ist die Feuerwehrbar geöffnet.

> Neunkirchen: Der THW-Ortsverein bewirtet am 1. Mai ab 10 Uhr an seiner Unterkunft.

> Nüstenbach: Der Ski-Club Mosbach lädt am 1. Mai ab 11 Uhr zur Skihütte in Nüstenbach ein. Mit Grillspezialitäten, kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen kann man sich auf der Maiwanderung durch das Nüstenbachtal stärken.

> Sattelbach: Die Jugendgruppe Sattelbach lädt am 1. Mai ab 10 Uhr zum Maifest ins Zelt an der Wanderbahn am Jugendhaus ein. Auch hier wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein.

> Schefflenz: Der Männergesangverein Unterschefflenz lädt am 1. Mai zum Grillfest an der Waldspitzhütte in Mittelschefflenz ein. Die Spielgeräte an der Waldspitze stehen den Kindern natürlich zur Verfügung.

> Tiefenbach: Der Musikverein Tiefenbach veranstaltet sein Waldfest am Mittwoch bei der Pflanzschule auf einer Lichtung im staatlichen Wald zwischen Gundelsheim und Tiefenbach. Auf dem Waldparkplatz in Richtung Dornbach gibt es die Möglichkeit, Fahrzeuge abzustellen. Die weitere Etappe bis zum Fest ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich. Das Tiefenbacher Waldfest findet bei jedem Wetter statt. Ab 10.30 Uhr wird bewirtet. Zur Mittagszeit und am Nachmittag spielt die Musikkapelle Tiefenbach.

> Wagenschwend: Am heutigen Dienstag wird um 16 Uhr mit festlicher Umrahmung der Dorfjugend und den Mitgliedsvereinen der Maibaum im Hof des Dorfgemeinschaftshauses aufgestellt. Rund um das "Pilsdörfle" und im Zelt ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Am 1. Mai findet ab 11 Uhr im und um das Dorfgemeinschaftshaus das Maifest mit ganztägiger Bewirtung statt. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

> Waldmühlbach: Der Musikverein lädt am morgigen Maifeiertag ab 11 Uhr ans bewirtete Dorfgemeinschaftshaus ein. Ab 11.30 Uhr spielt erstmals die Seniorenkapelle Neudenau, anschließend übernimmt der Musikverein Sulzbach die musikalische Gestaltung des Nachmittags. Natürlich gibt es zusätzlich Kaffee und Kuchen. Bei schlechtem Wetter wird im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. Für die Musiker selbst beginnt der Tag schon deutlich früher: Von 6 bis 8 Uhr spielen die "WaldMühlBacher" auf mehreren Stationen böhmische Blasmusik und sammeln dabei Spenden.

> Zwingenberg: Die Zwingenberger Angler laden am 1. Mai zum Fischerfest auf das Gelände vor dem Angelfachmarkt Sam und Weru-Fensterbau ein. Neben geräucherten und frischen Fischspezialitäten gibt es auch Gegrilltes sowie ein Kaffee- und Kuchenbuffet, dessen Erlös der Anglerjugend zugutekommt. Gerne packen die Angler alle Speisen auch zum Mitnehmen ein.