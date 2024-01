Region Mosbach. (schat) Was der Mensch mithilfe von Pyrotechnik und unter Einsatz finanzieller Mittel kann, das hat die Natur schon lange – und einfach so – drauf. Schon bevor es am Silvesterabend (an vielen Stellen auch durchaus vor 0 Uhr) mit dem Spektakel am Nachthimmel losging, zeichnete sich zum Jahresausgang noch einmal Sehenswertes ab. "Der letzte Morgenhimmel im alten Jahr zeigte sich noch einmal spektakulär mit einem prächtigen Farb- und Wolkenspiel, wie man es bei keinem Feuerwerk auf der Welt zu sehen bekommt", befand auch RNZ-Leser und Hobby-Fotograf Heinz Staab, nachdem er am Morgen des 31. Dezember bei milden vier Grad Celsius auf der Höhe bei Neckarburken die natürlichen Lichtspiele festgehalten hatte.

Das eigentliche Feuerwerk wurde dann auch in der Region vielerorts reichlich und ausdauernd am Abend gezündet. Auch in der Mosbacher Altstadt, wo eigentlich aufgrund der historischen Fachwerkbauten Feuerwerk seit vielen Jahren untersagt ist, flogen vereinzelt Leuchtraketen.

Aus Sicht der Polizei verlief der Jahreswechsel zwar "herausfordernd", wie ein Sprecher an Neujahr auf Nachfrage der RNZ erklärte. Als außergewöhnlich wird er aber nicht in Erinnerung bleiben. Rund 270 Einsätze verzeichnete man im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn im Zeitraum von frühem Silvesterabend (19 Uhr) bis Neujahrsmorgen (4 Uhr). "Es war – wie immer an Silvester – natürlich mehr los als in einer normalen Nacht. Aber auch nicht dramatisch viel", so ein Polizeisprecher.

Ein paar be- und vermerkenswerte Einsätze gab’s aber dennoch: So setzte am Neujahrstag gegen 0.50 Uhr eine Silvesterrakete eine Hecke in der Beethovenstraße in Neckarburken in Brand. Der wurde zwar von hinzukommenden Personen gelöscht, dann allerdings – vermutlich aufgrund von aufkommendem Wind – gut eine halbe Stunde später wieder entfacht. Das Feuer griff nun auf eine angrenzende Garage sowie einen davor geparkten Mercedes über. "Es ist von einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro auszugehen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", erklärt die Polizei dazu.

Noch größerer Schaden vermieden werden konnte ein wenig später im Hohen Odenwald: In der Klingenfeldstraße in Schollbrunn war am 1. Januar gegen 2.35 Uhr aus noch unbekannter Ursache eine Abfalltonne, die sich unter einem Anbau an einem Wohnhaus befand, in Brand geraten. Die Flammen griffen rasch auf das Einfamilienhaus über. Die mit 50 Einsatzkräften am Brandort tätige freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer dann aber zum Glück rasch löschen, sodass der entstandene Schaden begrenzt werden konnte. "Trotzdem ist von einer Schadenssumme in Höhe von rund 20.000 Euro auszugehen", konkretisiert die Polizei. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Hinsichtlich der Brandursache seien die Ermittlungen noch im Gange, heißt es von Polizeiseite weiter.