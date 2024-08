Mosbach. (stm/RNZ) Am Wochenende kommt es bei der Bahn zu veränderten Abfahrtszeiten und Ersatzverkehr wird eingerichtet. Wegen Instandhaltungsarbeiten der DB InfraGO im Streckennetz Mannheim Hauptbahnhof – Osterburken wird es in der Nacht von Donnerstag bis Freitag, 5. bis 6. September, zu Fahrplanänderungen bei den Bahnlinien S1, S2 und S4 kommen, betroffen davon ist die Strecke zwischen Mosbach-Neckarelz und Neckargemünd; vor allem die Verbindungen in den späten Abend- und Nachtstunden. Hier kann es zu Zugausfällen, geänderten Fahrzeiten und Busersatzverkehren kommen.

Zusätzlich führt die Deutsche Bahn in der Nacht von Freitag, 6. September, ab 21 Uhr, auf Samstag, 7. September, bis 5 Uhr, Instandhaltungsarbeiten auf der Neckartalbahn Heidelberg – Bad Friedrichshall durch. Dadurch steht abschnittsweise nur ein Gleis zur Verfügung und einige Stadtbahnen der Linie S41 in Richtung Heilbronn werden verspätet unterwegs sein.

Von den Verspätungen sind folgende Verbindungen betroffen: Die S41 (Zugnummer 85737) Mosbach (20.42 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (21.36 Uhr): Am Freitag, 6. September, verkehrt diese Stadtbahn ab Mosbach-Neckarelz als Stadtbahn (Zugnr. 86069) und 20 Minuten später als üblich. Abfahrt in Neckarelz ist um 21.10 Uhr statt um 20.50 Uhr, die neue Ankunftszeit in Heilbronn Pfühlpark ist um 21.56 Uhr.

Ebenso betroffen ist die S 41 (Zugnummer 85739) Mosbach (21.42 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (22.36 Uhr): Sie ist ebenfalls ab Mosbach-Neckarelz als Stadtbahn (Zugnummer 86071) und 25 Minuten später als üblich unterwegs. Abfahrt in Neckarelz ist um 22.15 Uhr statt 21.50 Uhr, die neue Ankunftszeit in Heilbronn Pfühlpark ist um 23.01 Uhr. Eine Stunde später fährt die S 41 (Zugnummer. 86073) Mosbach (22.42 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (23.36 Uhr) auch als Stadtbahn ab Mosbach-Neckarelz (Zugnummer 86073) und 25 Minuten später als üblich. Abfahrt in Neckarelz ist um 23.15 Uhr statt 22.50 Uhr, die neue Ankunftszeit in Heilbronn Pfühlpark ist um 0.01 Uhr.

Info: Weitere Fahrplanauskunft gibt’s unter www.avg.info, Reiseauskunft unter m.bahn.de, in der DB Navigator-App und unter www.bahn.de/Reiseauskunft