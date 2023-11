Region Mosbach. (RNZ) Jetzt ist es Winter geworden. Mit jedem Meter, den man im Odenwald höher in den Winterhauch fährt, wird der Schneefall am Montag kräftiger und die Fahrbahn weißer. Das soll auch in der ganzen Woche so bleiben.

Die Bilder von RNZ-Fotograf Thomas Kottal entstanden am Montagnachmittag an der Landesstraße L524 bei Mülben und und an der L589 zwischen Weisbach und Lohrbach.

Foto: Kottal