Mosbach. (schat) Egal, ob im Sportverein, bei den Sängern oder als Helfer und Retter – wenn sich jemand in seiner Freizeit unentgeltlich für die Gemeinschaft (und andere) engagiert, dann ist das einfach aller Ehren wert. Dabei streben diejenigen, die sich auf diese Weise einbringen, in aller Regel nicht nach Ehre und Auszeichnung.

Die Bürgerstiftung für die Region Mosbach hat sich allerdings seit Jahren auf die Fahnen geschrieben, herausragendes, ausdauerndes oder auch außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement auch ansprechend zu würdigen. Und so hat man auch dieses Jahr wieder den Ehrenamtspreis ausgelobt.

Der soll – wie schon in den Jahren zuvor – gleich mehrfach vergeben werden. Mit Round Table 33 Mosbach hat man zusätzlich zum Rotary Club Mosbach-Buchen einen weiteren Partner gewonnen, der vor allem die Jugend in den Fokus rücken will. Und so gibt es neben dem "Rotary-Sonderpreis für besonderes soziales Engagement" (den Rotary selbst auswählt) auch den "Jugend-Sonderpreis des Round Table".

Dafür kommen alle möglichen bereits laufenden Aktionen oder auch noch in Planung befindlichen Projekte infrage, die mit Jugendlichen oder für den Nachwuchs realisiert oder auf den Weg gebracht werden sollen. "Das können auch Vorhaben sein, für die bislang vielleicht nur die Idee existiert", beschreibt Dr. Frank Zundel, dass die Möglichkeiten für Bewerbungen gerade beim Jugend-Sonderpreis bewusst offen gehalten sind. Im Vorjahr waren Trophäe und Preisgeld an das Team vom "Häusle" in Sattelbach gegangen, die ihren Treff mit viel Eigenarbeit auf Vordermann gebracht haben.

Apropos Bewerbungen: Die sind weiterhin nicht nur für die Jugend-Auszeichnung, sondern natürlich auch für die drei klassischen Ehrenamtspreise möglich. Dotiert sind sie mit insgesamt 6000 Euro (3000 Euro allein für den 1. Preis), auf die neuen Preisträgerinnen oder Preisträger wartet zudem die zeitlos-schicke Ehrenamtsstele. "Die ersten Vorschläge liegen bereits vor, weitere nehmen wir liebend gerne entgegen", animiert Zundel zur Bewerbung.

Skizziert werden sollte in einem Vorschlag kurz und knapp das ehrenamtliche Engagement der Gruppe oder Einzelperson – und auch, warum selbiges einfach mal ausgezeichnet werden sollte. Unter allen Bewerbungen wählt die Ehrenamtspreis-Jury fünf Vorschläge aus, über die dann wiederum die RNZ-Leserinnen und Leser (nach entsprechender Vorstellung der ehrenamtlichen Tätigkeiten) abstimmen dürfen.

Info: Bewerbungen für den Ehrenamtspreis bzw. den Jugend-Sonderpreis 2024 bitte mit Kurzbeschreibung des Engagements oder Projekts per E-Mail an info@buergerstiftung-mosbach.de. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer: 06261/8465436.