Region Eberbach. (alr) Das Wetter ist wieder besser und die Natur ruft. In und um Eberbach herum gibt es ein vielseitiges Angebot an Wanderwegen und Touren, die alleine oder mit Guide bestritten werden können. Darum wollen wir eine kleine Serie starten, in der Wanderführer aus der Region ihre liebsten Strecken und Touren vorstellen.

Einer dieser Wanderführer ist Dr. Bernd Strey. Seit