Samstag, 20. September 2025

Ravenstein

Nach vier Jahren kann das Gewerbegebiets "Rot II" nun erweitert werden

Der Gemeinderat beschloss am Donnerstag den Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebiets "Rot II" in Erlenbach.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 16 Sekunden
Die Erweiterung des Gewerbegebiets „Rot II“ in Erlenbach ist beschlossene Sache. Foto: F

Ravenstein. (F) Bereits seit vier Jahren befasst sich der Gemeinderat mit der geplanten Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes "Rot II" in Erlenbach.

Jetzt machte das Gremium in der Sitzung am Donnerstagabend im Gemeinschaftshaus "einen Knopf" an das nunmehr abgeschlossene Planungsverfahren und beschloss für die Umsetzung die notwendige Satzung, damit mit dem Bau begonnen werden

