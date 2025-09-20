Nach vier Jahren kann das Gewerbegebiets "Rot II" nun erweitert werden
Der Gemeinderat beschloss am Donnerstag den Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebiets "Rot II" in Erlenbach.
Ravenstein. (F) Bereits seit vier Jahren befasst sich der Gemeinderat mit der geplanten Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes "Rot II" in Erlenbach.
Jetzt machte das Gremium in der Sitzung am Donnerstagabend im Gemeinschaftshaus "einen Knopf" an das nunmehr abgeschlossene Planungsverfahren und beschloss für die Umsetzung die notwendige Satzung, damit mit dem Bau begonnen werden
