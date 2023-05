Oberwittstadt. (F) Die umfangreichen Bauarbeiten der Firma BS-Hoch- und Tiefbau aus Schillingstadt zur Sanierung der Benno-Rüttenauer-Straße in Oberwittstadt haben mit dem ersten Bauabschnitt am Feuerwehrgerätehaus vor rund sechs Wochen begonnen. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten am Kanal und an der Wasserleitung fertiggestellt. Die Versorgungsleitungen für die Netze BW und der Breitbandversorgung durch "Toni" sind ebenfalls verlegt.

Zudem müssen die Telekomleitungen erneuert werden. Aufgrund von langen Wartezeiten seitens der Telekom kam es zwischenzeitlich zu einem nicht eingeplanten Baustillstand. Sobald die Leitungen erneuert sind, wird die Untergrundverbesserung durchgeführt.

Im Anschluss daran wird die Straße gebaut, die eine Länge von 450 Metern und eine Breite von sechs Metern sowie einen zusätzlichen Gehweg von 1,5 Metern Breite aufweisen wird. Die Bauarbeiten werden wie geplant in drei Abschnitten ausgeführt. Gleichzeitig erfolgt auch der Ausbau des Dorfplatzes.

Die Baukosten für die Tiefbauarbeiten belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro.