Merchingen. (pm/RNZ) Aufgrund der anhaltenden Flüchtlingszuweisungen beabsichtigt das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, eine Gemeinschaftsunterkunft in Merchingen zu errichten. Die Unterkunft soll im Ahornweg im rückwärtigen Bereich der dortigen Heizzentrale der AWN entstehen. Das Landratsamt strebt eine auf drei Jahre befristete Baugenehmigung an.

Die Unterkunft soll in eingeschossiger Modulbauweise errichtet werden und für 50 bis 75 Personen Platz bieten. Die Nutzungsaufnahme und Belegung hängen von der Entwicklung der Zuweisungen ab. Nach Angaben des Landratsamts ist die Inbetriebnahme je nach Verfügbarkeit der Module und der Flüchtlingszuweisung für das zweite Quartal 2024 vorgesehen.

Es wäre die erste Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge auf der Gemarkung der Stadt Ravenstein. Bislang sind in Ravenstein Flüchtlinge ausschließlich in privaten Wohnungen untergebracht.

In enger Abstimmung mit der Stadt Ravenstein wird das Landratsamt am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr in einer Bürgerinformationsveranstaltung im Schlosssaal über das Vorhaben informieren. Die Bevölkerung ist hierzu willkommen. Bei der Veranstaltung wird auch über die Möglichkeiten eines Engagements in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit informiert.