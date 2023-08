Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Für die Sommer-Touren der RNZ "Wasserversorgung im Odenwald-Tal" am Sonntag, 20. August, und "Seit 100 Jahren Experten für Wärme und Wasser" am Mittwoch, 23. August, sind noch wenige Plätze frei. Anmeldeschluss für die Touren ist der heutige Freitag bis 12 Uhr.

> Bei Resideo werden jedes Jahr 1700 Tonnen Messing und 380 Tonnen Kunststoff von 360 Mitarbeiterinnen uns Mitarbeitern zu Trinkwasser- und Heizungsarmaturen verarbeitet. Das 2018 aus dem Honeywell-Konzern hervorgegangene Unternehmen kann in seinen Kompetenzbereichen Wasser und Wärme auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken. Das Unternehmen ist im Neckar-Odenwald-Kreis vor allem unter den Namen Braukmann und Honeywell bekannt – in der Unternehmensgeschichte sind alle drei miteinander verknüpft. Von der Gießerei über die mechanische Bearbeitung, die Kunststoffspritzerei bis hin zur Montage und dem Versand der Produkte – Das Werk in Mosbach zeichnet sich durch moderne Fertigungsprozesse. Wer wissen will, wie durch enge Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung, dem Werkzeugbau und dem Labor zukunftsgerichtete Produkte entstehen, erhält am 23. August im Mosbacher Werk ab 10 Uhr die Möglichkeit dazu.

Bei der Sommertour im Hornbacher Tal am 20. August steht die Wasserversorgung im Mittelpunkt. Foto: zg

> Bei der Tour im Hornbacher Tal, geleitet von Geopark Vorortbegleiter Erik Enders, stehen die komplexen Zusammenhänge von Geologie und Wasserversorgung im Mittelpunkt. Schon immer war der Höhenort schlecht mit Wasser versorgt. Um Wasser aus dem Mobrunnen im Tal in die Höhe zu pumpen, wurde ein komplexes Pumpsystem, eine sog. "Lambachpumpe" entwickelt. Bei der Führung werden der Mobrunnen und die Lambachpumpe besucht. Im Pumphaus erklärt Julian Bauer mithilfe modernster Technik die Funktionsweise des fast hundert Jahre alten Stücks. Teil der Führung sind auch die Kulturgeschichten des Tals: Einst stand im Tal eine Mühle, deren Spuren kaum noch zu erkennen sind, und auch ein Mordfall wird Thema sein. Die Tour dauert rund 2,5 Stunden. Auf festes Schuhwerk und ausreichend Sonnenschutz ist zu achten. Die Tour verläuft vor allem im Wald. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz am Jugendzeltplatz im Hornbacher Tal.

Info: Anmeldung per E-Mail an: red-mosbach@rnz.de, Betreff: "Sommertour + gewünschte Tour und Teilnehmeranzahl"