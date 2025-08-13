Mitten drin im Notruf-Kontrollzentrum
Bei der Sommertour blickten die Teilnehmer hinter die Kulissen der Integrierten Leitstelle und lernten das Deutsche Rote Kreuz kennen.
Von Sebastian Schuch
Mosbach. "Normal denkt man beim DRK an Tatütata, aber wir haben weit mehr zu bieten", fasste Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbands Mosbach, die folgenden gut dreieinhalb Stunden der RNZ-Sommertour bei der Integrierten Leitstelle in Mosbach schon bei der Begrüßung zusammen.
Die 24 Teilnehmer bekamen interessante Einblicke in die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+