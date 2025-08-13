Mittwoch, 13. August 2025

zurück
Plus RNZ-Sommertour

Mitten drin im Notruf-Kontrollzentrum

Bei der Sommertour blickten die Teilnehmer hinter die Kulissen der Integrierten Leitstelle und lernten das Deutsche Rote Kreuz kennen.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 39 Sekunden
Die Kommunikation zwischen Integrierter Leitstelle, Anrufern und Rettungskräften konnten die 24 Teilnehmer der RNZ-Sommertour hautnah – und mucksmäuschenstill – mitverfolgen. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Mosbach. "Normal denkt man beim DRK an Tatütata, aber wir haben weit mehr zu bieten", fasste Gerhard Lauth, Präsident des DRK-Kreisverbands Mosbach, die folgenden gut dreieinhalb Stunden der RNZ-Sommertour bei der Integrierten Leitstelle in Mosbach schon bei der Begrüßung zusammen.

Die 24 Teilnehmer bekamen interessante Einblicke in die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.