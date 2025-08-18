Bei Gmeinder konnten die Sommertouristen einmal selbst Lokführer sein
RNZ-Sommertour bei Gmeinder Lokomotiven: 25 RNZ-Abonnenten erlebten in Mosbach die Faszination von Stahl, Technik und Tradition hautnah.
Von Caspar Oesterreich
Mosbach. 80 Tonnen zu bewegen, klingt schwer, war am Mittwochnachmittag aber kinderleicht. "Das war echt cool und super einfach", kommentierte der siebenjährige RNZ-Sommertourler Simon seine Probefahrt im blauen Stahlkoloss.
"Erst muss man mit der einen Hand die Bremse lösen. Mit der anderen schiebt man dann den Hebel nach vorne und es geht
