Von Caspar Oesterreich

Mosbach. 80 Tonnen zu bewegen, klingt schwer, war am Mittwochnachmittag aber kinderleicht. "Das war echt cool und super einfach", kommentierte der siebenjährige RNZ-Sommertourler Simon seine Probefahrt im blauen Stahlkoloss.

"Erst muss man mit der einen Hand die Bremse lösen. Mit der anderen schiebt man dann den Hebel nach vorne und es geht