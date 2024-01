Mosbach. (bd) In ganz Deutschland finden derzeit Protestaktionen gegen Rechtsextremismus mit Zehntausenden Teilnehmern statt. Initiiert von den Jugendorganisationen von FDP, Grünen, SPD und CDU, hat sich dieser Tage auch im Neckar-Odenwald-Kreis ein "Aktionsbündnis für Demokratie und Menschenrechte" formiert. Dieses hat für den kommenden Freitag, 26. Januar, eine Demonstration in Mosbach angemeldet. In einer Pressemitteilung ruft das Bündnis die Bürger des gesamten Landkreises auf, "gegen Ausgrenzung und Deportationspläne auf die Straße zu gehen."

Inzwischen hat der politische Nachwuchs umfassende Unterstützung für seine Initiative gewonnen, nicht nur von ihren Mutterparteien und dem Kreisverband der Freien Wähler, sondern auch von zahlreichen zivilgesellschaftlichen, kirchlichen und sozialen Organisationen.

Darunter der Awo Neckar-Odenwald, Caritas, Diakonie, Mosbach gegen Rechts, der KZ-Gedenkstätte Neckarelz, Herz statt Hetze, der Alevitischen Gemeinde und des DGB, der GEW und Bürgerenergie eG, der evangelischen Kirche, Dehoga, Fridays for Future Mosbach und dem Bündnis Klimaschutz Neckar-Odenwald; weitere dürften noch hinzukommen.

"Jetzt ist höchste Zeit, zu zeigen, dass die große Mehrheit in Deutschland gemeinsam in einer freien Gesellschaft leben möchte", so das Organisationsteam. Es sei von entscheidender Bedeutung, die Demokratie zu verteidigen, um ein Leben in Freiheit zu gewährleisten – und zu verhindern, dass sich Geschichte wiederholt.

Die Demonstration startet am Freitag um 18 Uhr am Bahnhof Mosbach-West, von wo aus sich die Teilnehmer zum Marktplatz begeben. Dort findet die Abschlusskundgebung statt, bei der unter anderem OB Julian Stipp, Dorothee Roos, Vorsitzende der KZ-Gedenkstätte, und Dekan Folkhard Krall das Wort ergreifen werden.