Buchen. (pm) Der "Endspurt" der Faschenacht naht. Um für die Sicherheit der Narren aus nah und fern zu sorgen, ist an diesen Tagen und insbesondere in der Nacht des Schmutzigen Donnerstags die Polizei wie in jedem Jahr verstärkt in der Bleckerstadt Buchen präsent.

In der Nacht des Schmutzigen Donnerstags auf Freitag gilt außerdem die eigens dafür erlassene "Polizeiverordnung Schmutziger Donnerstag".

Darin wird unter anderem geregelt, dass es verboten ist, auf den öffentlichen Flächen im Innenstadtbereich Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, die aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind, mit sich zu führen oder zu benutzen. Verstöße gegen die Polizeiverordnung können mit Geldbußen geahndet werden.

"Das Glasverbot dient insbesondere der Sicherheit aller Narren, da das Verletzungsrisiko durch Glasscherben hoch ist", teilte die Stadt mit.