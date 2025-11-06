Von Peter Bayer

Eberbach. Brille aufsetzen und abtauchen in die virtuelle Realität: Ab Freitag ist dies auch in Eberbach möglich. In der Hauptstraße, wo früher Barbaras Beauty Boutique beheimatet war, eröffnet Mahmoud Ismail die Pharao-Arena. Damit gibt es nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für die ganze Familie ein neues Freizeitangebot in