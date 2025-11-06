Donnerstag, 06. November 2025

Plus Pharao-Arena öffnet

In Eberbach gibt es nun eine VR-Spielarena für die ganze Familie

Mit der Brille eine neue Welt erschließen. Das Freizeitangebot in der Hauptstraße eröffnet am Freitag um 11 Uhr. Es gibt virtuelle Spiele und mehr auf 100 Quadratmetern.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Am Freitag um 11 Uhr wird die Pharao-Arena in der Hauptstraße feierlich eröffnet. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Brille aufsetzen und abtauchen in die virtuelle Realität: Ab Freitag ist dies auch in Eberbach möglich. In der Hauptstraße, wo früher Barbaras Beauty Boutique beheimatet war, eröffnet Mahmoud Ismail die Pharao-Arena. Damit gibt es nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für die ganze Familie ein neues Freizeitangebot in

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
zu unseren Autoren  
