In Eberbach gibt es nun eine VR-Spielarena für die ganze Familie
Mit der Brille eine neue Welt erschließen. Das Freizeitangebot in der Hauptstraße eröffnet am Freitag um 11 Uhr. Es gibt virtuelle Spiele und mehr auf 100 Quadratmetern.
Von Peter Bayer
Eberbach. Brille aufsetzen und abtauchen in die virtuelle Realität: Ab Freitag ist dies auch in Eberbach möglich. In der Hauptstraße, wo früher Barbaras Beauty Boutique beheimatet war, eröffnet Mahmoud Ismail die Pharao-Arena. Damit gibt es nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für die ganze Familie ein neues Freizeitangebot in