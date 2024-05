Aglasterhausen-Daudenzell. (schat) "Gemeinsam für unser Dorf" – das hat man sich beim Verein Dorfgemeinschaft Daudenzell auf die Fahnen geschrieben. Wie man sich gemeinsam fürs Dorf engagiert, demonstrierten die Vereinsmitglieder und zahlreiche weitere Helfer am Sonntag und Montag beim Zeller Pfingstmarkt. In seiner 43. Auflage lockte die Veranstaltung viele Besucher nach Daudenzell.

Schon beim einführenden Gottesdienst am Pfingstsonntag war die Kirche voll, reichlich Zuschauer hatte wenig später auch Aglasterhausens Bürgermeister Stefan Kron beim offiziellen Fassanstich. Gemeinsam mit dem Organisationsteam um Ulrich Jüngert, Ulrich Lippmann, Frank Weber, Timo Schöner und Holger Schmitt stieß der Verwaltungschef auf ein angenehmes Fest an, für den passenden musikalischen Rahmen sorgte die "SF.Band" aus Schwarzach. Am Abend waren die Oldstars am Zug, die Marktmusik am Montag lieferte die Feuerwehrkapelle.

Nach dem Eröffnungsbier strömten auch die Besucher, sehr zur Freude der Dorfgemeinschaft. Zu den 350 Einwohnern des kleinen Ortsteils gesellten sich an den beiden Festtagen locker doppelt und dreimal so viele feierwillige Gäste. "Ja, wir hatten gut Betrieb", freute sich Kevin Haag als Schriftführer des organisierenden Vereins am Pfingstmontag. Mit berechtigtem Stolz verwies er auf die große Zahl der ehrenamtlichen Helfer – rund 140 haben zum Gelingen des Pfingstmarkts beigetragen, so Haag weiter.

Den bereicherten auch besondere Schmuckstücke. Rund 50 klassische Traktoren, deren stolze Eigner zum Teil von weit her angereist waren, reihten sich beim Schleppertreffen entlang der Festmeile in Zell.