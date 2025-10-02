Mosbach hat "kein Parkraum-, sondern ein Verteilungs-Problem"
Die Stadt soll gerechter aufgeteilt werden: Das Projekt hat konkrete Empfehlungen zur Gebührengestaltung entwickelt.
Mosbach. (schat) Der partizipative Prozess lief seit Mitte 2024, nun gab’s zum Abschluss des sogenannten "Park-Raum-Dialogs" ein Zertifikat, das wiederum eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem Thema Parken in der Stadt bescheinigt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung überreichte Daniel Voith vom Kompetenznetz KlimaMobil ganz offiziell die Abschlussauszeichnung für das Projekt, das als
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+