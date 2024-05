Osterburken. (F/ahn) Die Vorbereitungen für den 14. Stadtlauf, der am Muttertag, 12. Mai, unter dem Motto "Run for More – Run for Children – Run for Alois-Wißmann-Schule" stattfindet, gehen jetzt in die heiße Phase. Mit dem beliebten überregionalen Sportevent verfolgt das Orga-Team rund um Sandra Strambace, Peggy und Alexander Rodrigues, Werner Hemberger sowie Sybille und Matthias Heilig nicht

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote