Von Brigitte Kieser

Osterburken. Einen guten Monat ist der neue Mehrgenerationentreff (MGT) in Osterburken inzwischen geöffnet. Die Verantwortlichen ziehen ein positives erstes Fazit.

So konnte das Team der neuen Begegnungsstätte in der Stadtmitte bereits im Dezember reichlich Gäste begrüßen. Nicht nur das "Strick- und Häkel-Café" war an beiden Terminen gut