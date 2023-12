Osterburken. (bg) Nachdem der Osterburkener Gemeinderat in seiner Septembersitzung mit der Vergabe von Generalplanungsleistungen für den Neubau eines Kindergartens eine wichtige Weiche zur Realisierung des Großprojekts gestellt hatte, wurde in der Sitzung am Donnerstag mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes der nächste Schritt getan. Die dringend erforderliche Einrichtung soll im Gewann

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote