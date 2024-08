Osterburken. (dore) Autofahrer können aufatmen: In der Schlierstadter Ortsdurchfahrt heißt es ab Freitagnachmittag endlich wieder freie Fahrt! "Am Freitagmorgen findet die technische Abnahme statt. Wenn dabei keine technischen Mängel festgestellt werden, kann die Ortsdurchfahrt Schlierstadt im Laufe des Freitagnachmittags wieder freigegeben werden", informierte Bauamtsleiter Matthias Steinmacher am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage.

Am Donnerstag waren noch einige Bauarbeiter vor Ort, um Restarbeiten vor allem am Rand der Straßen auszuführen. Nach über einem Jahr werden die Arbeiten am ersten Bauabschnitt damit abgeschlossen. Es wurden Wasser- und Kanalleitungen komplett ausgetauscht, Glasfaserleitungen verlegt, Stromanschlüsse hergestellt und eine neue Tragschicht eingebaut.

Wann es mit den Bauabschnitten zwei und drei weitergeht, ist unklar, da der Baustart auch von der Bewilligung von Förderanträgen abhängig ist.