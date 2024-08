Von Dominik Rechner

Osterburken. "Es ist eigentlich ein nicht akzeptabler Zustand für einen Kirchenraum. An manchen Stellen tropft es rein, an anderen Plätzen zieht es. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist es genug." Viel deutlicher könnte Pfarrer Thomas Kuhn wohl kaum beschreiben, wie dringend der Sanierungsbedarf am Dach und der Außenfassade der 1974 eingeweihten