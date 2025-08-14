Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus Osterburken

Das Römercafé hat einen neuen Betreiber

Dominik Rügner von "Brotkunst Dreschflegel" in Mosbach leitet nun das Café im Römermuseum.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 4 Sekunden
Dominik Rügner von „Brotkunst Dreschflegel“ in Mosbach hat das Römercafé in Osterburken am 2. August wiedereröffnet. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Osterburken. "Ich besuche selbst gerne das Römermuseum und war auch schon als Gast im Café", sagt Dominik Rügner, der neue Betreiber des Römercafés. "Ich fand es schade, dass das Café leer stand. Vor einem Jahr habe ich dann gesehen, dass sich immer noch nichts getan hat.

Da habe ich gesagt, wenn es bis in einem halben Jahr immer noch so ist,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.