Von Kevin Retlich

Osterburken. Fünf Stunden beste Unterhaltung, humorvolle Büttenreden, mitreißende Schautänze und stimmungsvolle Musik, die Prunksitzung des Elferrats der Stadt Osterburken hatte alles, was das Narrenherz begehrt! Auch die Stadtkapelle unter der Leitung von Andreas Letzgus sorgte für musikalische Höhepunkte und begleitete das närrische Treiben mit schwungvollen Klängen.

Mit Blick auf das diesjährige Motto "Wenn net bald e Lösung naht, hem mer bald e Baulandhallenbad", bekam besonders die baufällige Baulandhalle bei den Borkemr Narren ihr Fett weg. Doch zum Glück ließen diese es nicht zu doll krachen und hielten sich mit zu wildem Feiern zurück, sodass die Halle zumindest diese Nacht noch durchhielt.

Bevor es jedoch so richtig losging, nahm der Elferrat die eigene Location humorvoll aufs Korn und sorgten für die ersten Lacher im Publikum. In den augenzwinkernden Sicherheitshinweisen, präsentiert von zwei Gardemädchen, wurde versichert, dass im Falle eines plötzlichen Regenschauers, wegen des undichten Hallendachs, natürlich Regenschirme bereitstünden und das Bier auch bei Stromausfall kalt bliebe.

Mit dieser lockeren Einstimmung war die Bühne bereitet, und nach den obligatorischen elf Paukenschlägen verwandelte sich die Baulandhalle endgültig in einen Narrentempel. Unter großem Applaus zogen die Gruppierungen und Gastabordnungen ein. Alexander Beuchert von den Höhgöikern Glashofen überbrachte die Grußworte der befreundeten Faschenachtsvereine und das Sitzungspräsidentenduo Marcel Hubl und Dominik Holderbach begrüßte schließlich das Publikum und versprach ein paar unvergessliche Stunden voller Faschenachtszauber.

Kaum war das närrische Feuer entfacht, nahm die Show auf der Bühne auch richtig Fahrt auf. Die Mini-Fünkchen, die jüngsten Tänzerinnen des Vereins, watschelten als fröhliche Pinguine über die Bühne und bewiesen, dass selbst mit Eisbären eine herzliche Freundschaft möglich ist.

Unter der Leitung von Marie Frei, Rebecca Leitz und Natalie Schmitt begeisterten sie das Publikum mit ihrer niedlichen Darbietung und ernteten tosenden Applaus. Direkt im Anschluss zeigte sich, dass der tänzerische Nachwuchs in Osterburken bestens aufgestellt ist. Tanzmariechen Malia Nohe wirbelte, trainiert von Sophie Graf, voller Energie über die Bühne. Sie meisterte Spagate und Drehungen mit Bravour und zog mit ihrem strahlenden Lächeln die Blicke auf sich.

Nahtlos weiter ging es mit Karl und Karlotte, alias Andreas und Antonia Poser von der FG Lustige Vögel Schweinberg, die das Publikum mit ihrer etwas anderen Apotheke zum Lachen brachten. Denn bei ihnen gehen die Gesunden noch gesünder raus. Kein Wunder bei den zahlreichen Salben, Tabletten und Tinkturen, die in ihrem Keller lagerten. Mit viel Slapstick, Aufzügen, Roll- und Wendeltreppen wurde die humorvolle Szenerie perfekt in Szene gesetzt und sorgte für beste Unterhaltung.

Nach so viel Schwung und Humor wurde es Zeit, die Menschen zu ehren, die mit ihrem Engagement den Verein über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Für stolze 33 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Ulrike Kautzmann-Link ausgezeichnet. Noch länger dabei sind Doris Keller und Traudi Geiger, die bereits seit 44 Jahren die Faschenacht in Osterburken mitgestalten.

Als Anerkennung für ihre Verdienste überreichten die Sitzungspräsidenten ihnen eine Urkunde sowie die Ehrennadel des Vereins. Doch nicht nur verdiente Mitglieder hatten an diesem Abend Grund zum Feiern. Ein besonderes Jubiläum beging die Strohbärengruppe, die vor 66 Jahren wiedergegründet wurde. Seither sorgen sie bei Umzügen für Stimmung und sind weit über die Grenzen des Kreises hinaus bekannt.

Dann wurde es ausgelassen und vor allem musikalisch. Ein absolutes Highlight des Abends war der Auftritt von Marcel Wabra, Präsident der Kleppergarde aus Mainz-Gonsenheim. Mit seiner mitreißenden Art und seinen Liedern hatte er das Publikum sofort im Griff und entfesselte wahres Fasnachtsfieber in der Baulandhalle.

Die Narren feierten, klatschten und sangen lauthals mit. So laut, dass man kurz fürchtete, die ohnehin schon in die Jahre gekommene Halle könnte den Schallwellen nicht standhalten. Doch die Begeisterung war nicht zu bremsen, und so brachte Wabra ein Hauch Mainzer Fasnachtsgefühl ins Bauland, das die Stimmung auf den Höhepunkt trieb. Klar, dass das Publikum ihn nicht ohne eine Zugabe von der Bühne ließ und die feierwütigen Narren noch eine weitere Runde mitsangen.

Dann erzählten die Blauen Funken die Geschichte jener flauschiger Wiesel, die für ihr schneeweißes Fell bekannt sind.

Unter der Leitung von Sophia Graf, Leonie Senft und Tatjana Kiess erzählten die Tänzerinnen mit ihrer Choreografie und kreativen Bildern, dass hinter der süßen Fassade auch ein cleveres Raubtier steckt, das sich zu wehren weiß, wenn der König an das Fell will. Das Publikum belohnte die mitreißende Darbietung mit tosendem Applaus.

Nach dieser Tanzdarbietung übernahm Peter Bienert alias Isegrim vom Unterschloss als erster Redner die Bütt und sorgte mit seinem humorvollen Jahresrückblick für zahlreiche Lacher. Mit dem gewohnt scharfzüngigen Blick nahm er Themen wie Trumps politische Eskapaden, das Ampelchaos in Berlin und die Wahlkämpfe ebenso ins Visier wie die Olympischen Spiele.

Pointiert und treffsicher nahm der Hardheimer das vergangene Jahr auseinander und traf damit genau den Nerv des Publikums, das seine bissigen Kommentare mit viel Applaus belohnte.

Dann zeigte die Elferratsgarde ihr Können und präsentierte einen mitreißenden Marschtanz. Unter der Leitung von Christiane Dörr und Patricia Letzgus überzeugten die Tänzerinnen mit beeindruckender Präzision, synchronen Formationen und einer Ausstrahlung, die den Saal sofort in ihren Bann zog.

Besonders ins Auge fielen die neuen Marschkostüme. Diese sorgten sie nicht nur für eine stilvolle Optik, sondern unterstrichen auch die Dynamik und Anmut des Tanzes. Ein gelungener Mix aus Tradition und frischem Glanz, der das Publikum restlos begeisterte.

Als das Borkemer Bauernballett anschließend die Bühne übernahm, hielt plötzlich das organisierte Verbrechen Einzug in die Baulandhalle. Unter der Leitung von Tanja Dötter und Larissa Heck verwandelten sich die Tänzer in das Borkemer Bauernkartell, das mit Mafia-Attitüde, düsteren Anzügen und cooler Lässigkeit über die Bühne marschierte. Doch statt düsterer Machenschaften gab es mitreißende Tanzschritte und eine Show, die das Publikum von den Sitzen riss.

Kaum war die Stimmung am Höhepunkt, betrat Ralf "Zack" Zang von den Schneeberger Krabben die Bütt. In seinem unverwechselbaren Stil nahm er das Publikum mit auf eine Reise durch die großen und kleinen Ereignisse des Jahres. Ob der eigene fünfzigste Geburtstag, das Dorfleben oder die Digitalisierung des Landkreises, kein Thema war vor ihm sicher.

Doch das eigentliche Highlight seiner Rede waren die zahlreichen absurden Erlebnisse aus WhatsApp-Gruppen, die wohl jeder im Saal nachempfinden konnte. Von der verzweifelten Suche nach einem Freundebuch bis hin zu chaotischen Gruppenchats, in denen niemand den Überblick behält. Zack spielte die Szenen so herrlich überzogen nach, dass die Lachtränen beim Publikum nur so flossen, bis er schließlich nach der Zugabe aus dem Chat entfernt wurde.

Nach dieser humorvollen Einlage wurde es wieder temporeich. Bürgermeister Jürgen Galm, der als imposanter Wassergott Neptun erschienen war, sowie der "rasende Reporter" Kevin Retlich richteten ihre Grußworte an das Publikum, bevor die Roten Funken die Bühne in eine Rennstrecke verwandelten.

In einem packenden Tanz-Duell lieferten sich die Tänzerinnen einen Kampf um den ersten Platz, voller Energie, Dynamik und beeindruckender Choreografien. Unter der Leitung von Luisa Pleger, Jennifer Link, Lea Schmitt und Annika Zizer brachten sie die Halle mit ihrer mitreißenden Performance zum Kochen. Nach diesem Vollgas-Auftritt wurde es wieder elegant und traditionell. Die Bühne erstrahlte in Gelb und Blau, als die Staufergarde der FG Lemia Krautheim ihren Marschtanz präsentierte.

Unter der Leitung von Ramona Brand und Christel Mittermaier zeigten die Tänzerinnen mit präzisen Schrittfolgen, kraftvollen Sprüngen und beeindruckender Synchronität, warum der Marschtanz seit jeher ein fester Bestandteil der Fasnacht ist. Mit perfekt abgestimmten Formationen begeisterten sie das Publikum und sorgten für einen weiteren Höhepunkt des Abends.

Direkt danach nahm die Ranzengarde das Publikum mit in die bunte und fröhliche Welt des Videospiel-Klassikers "Super Mario". Mit viel Humor und kreativen Kostümen entführten sie die Zuschauer in das Reich von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Co. Farbenfrohe Kulissen, bekannte Melodien und eine mitreißende Choreografie machten den Auftritt zu einem echten Erlebnis für Jung und Alt.

Doch bevor die Halle endgültig einzustürzen drohte – eine humorvolle Einlage des Elferrats spielte auf die maroden Deckenverhältnisse an – schaffte es Frau Vogel, alias Tami Linder, gerade noch rechtzeitig auf die Bühne. Auf ihrem Shirt prangte zwar die Aufschrift "Böse alte Frau", doch das Gegenteil war der Fall.

Frau Vogel braucht jeder, ist sie zumindest selbst überzeugt, denn schließlich hört sie immer wieder den Satz: "Sie haben uns grad noch gefehlt!" Mit ihrem trockenen Humor berichtete sie aus ihrem Liebesleben und davon, warum das Reisen für sie eine Herausforderung ist. Am Flughafen dürfe sie aus Sicherheitsgründen nicht mitfliegen - wegen ihres bombastischen Körpers und weil "keine zwei Maschinen gleichzeitig abheben dürfen".

Kaum waren die letzten Lacher verstummt hatten die Kirnausträndler die Bühne in eine ägyptische Kulisse verwandelten. Unter der Leitung von Nadine Wohlfahrt entstanden in atemberaubendem Tempo Pyramiden, Mumien erwachten zum Leben und ein Tanz entfaltete sich, der selbst die alten Ägypter ins Staunen versetzt hätte. Mit ausgefallenen Kostümen, mitreißender Musik und dynamischen Bewegungen entführten sie das Publikum in eine längst vergangene Zeit voller Geheimnisse und Mythen.

Den krönenden Abschluss des Programms setzten die Grünen Funken des Elferrats Osterburken, trainiert von Christiane Dörr und Patricia Letzgus, die mit ihrem Schautanz die Tücken des Bahnfahrens auf die Bühne brachten. Verspätete Züge, feiernde Fußballfans, überfüllte Zugabteile, fehlende Tickets und Tiere auf den Gleisen, all diese alltäglichen Herausforderungen setzten sie mit beeindruckender Präzision tänzerisch um und brachten das Publikum dabei ordentlich zum Schmunzeln.

Ihre ausdrucksstarke Darbietung bewies nicht nur tänzerisches Können auf höchstem Niveau, sondern auch, warum sie bei Tanzturnieren regelmäßig zu den Favoriten gehören. Mit kreativen Details, humorvollen Szenen und einer mitreißenden Energie sorgten sie für ein furioses Finale. Doch damit war der Abend noch lange nicht vorbei. Mit einer großen Polonaise durch die Halle erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt und bis in die Morgenstunden wurde ausgelassen weitergefeiert.