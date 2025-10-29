Mittwoch, 29. Oktober 2025

zurück
Plus Osterburken

Bahn-Chaos verhindert höhere Besucherzahl im Römermuseum

Der Jahresbericht wurde im Gemeinderat präsentiert. Der Welterbe-Geburtstag prägte  das Museumsjahr.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Das Römermuseum in Osterburken war auch im zu Ende gehenden Jahr Ziel Tausender Besucher aus nah und fern. Die Besucherzahl könnte aber noch deutlich höher sein, wenn es nicht die anhaltenden Einschränkungen im Bahnverkehr gäbe. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken. (bg) Seit 2005 ist der Limes als Unesco-Welterbe eingetragen. Dieses Jubiläum prägte mit einer Sonderausstellung und einer hochkarätigen Vortragsreihe auch das diesjährige Geschehen im Osterburkener Römermuseum. Wie Museumsleiter Dr. Jörg Scheuerbrandt in seinem Jahresbericht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats feststellte, hätte man deutlich mehr Besucher verzeichnen können,

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.