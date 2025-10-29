Osterburken. (bg) Seit 2005 ist der Limes als Unesco-Welterbe eingetragen. Dieses Jubiläum prägte mit einer Sonderausstellung und einer hochkarätigen Vortragsreihe auch das diesjährige Geschehen im Osterburkener Römermuseum. Wie Museumsleiter Dr. Jörg Scheuerbrandt in seinem Jahresbericht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats feststellte, hätte man deutlich mehr Besucher verzeichnen können,