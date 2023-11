Osterburken. (RNZ) Rund 150 Menschen setzten unter dem Motto "Den Rechten keinen Raum" am Freitagabend in Osterburken ein Zeichen gegen die AfD und deren Bürgerdialog, den die Partei ebenfalls am Freitagabend in der Baulandhalle veranstaltete. Die Gegendemonstration hatte ein Bündnis aus dem Arbeitskreis für Toleranz und Vielfalt Osterburken, Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis, der SPD Neckar-Odenwald, der KZ-Gedenkstätte Neckarelz, dem Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber, der AWO Neckar-Odenwald, den Jusos Neckar-Odenwald, Bündnis 90 / Die Grünen, IG Metall sowie dem deutschen Gewerkschaftsbund Neckar-Odenwald-Kreis organisiert.

Vom Bahnhof marschierten die Teilnehmer über den Bürgerpark zur Baulandhalle, um "gemeinsam und solidarisch für ein offenes, tolerantes und menschenfreundliches Osterburken" zu demonstrieren.