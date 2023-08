Obrigheim. (schat) Dem ein oder anderen Verkehrsteilnehmer sind sie sicher schon aufgefallen, die irgendwie seltsam anmutenden Grabungen am Rande der Bundesstraße B292 zwischen Obrigheim und Aglasterhausen. Unweit der beiden Bergauf-Fahrspuren und noch ein gutes Stück vor der eigentlichen Baustelle wurde da an mehreren Stellen an der Böschung die Baggerschaufel angesetzt. Statt Erde und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote