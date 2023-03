Von Stephanie Kern

Obrigheim. Bereits im fünften Jahr sind sie da: Alma und Hector, die beiden Weißstörche, haben wieder ihr Nest am Neckarvorland in Obrigheim bezogen. Klaus Junker, sozusagen der Vater der Storchennester am Neckar, hofft wieder auf viel Nachwuchs – und auf weitere Störche in der Region.

Bereits am 17. Februar kam Hector an den Neckar, machte sich am Nest zu schaffen. "Wie er sich da präsentierte, das war eindeutig Hector", sagt das Nabu-Mitglied Junker. Wohl aufgrund der Kälte sei er aber noch mal weggeflogen. Am 25. Februar erreichte dann Alma das Nest, am Tag darauf kehrte Hector zurück. Eine Dame aus Obrigheim, die das Nest sehr gut beobachten kann, rief Junker sofort an. "Es gab eine sehr freudige Begrüßung mit Klappern und wohl auch einer Kopulation." Junker geht aber noch nicht davon aus, dass bereits gebrütet wird. "Es ist doch noch kalt und ungemütlich."

Für dieses Jahr sei man von der Nest-Infrastruktur her gut aufgestellt, meint Junker. Neben zwei weiteren Nestern in Obrigheim gibt es je eines in Neckarkatzenbach und Schefflenz, ein neues in Billigheim und zwei am Neckar in Offenau. Das gehört zwar nicht zum Wirkungskreis des Nabu Mosbach, die Offenauer Gemeindeverwaltung hatte Junker aber um seine Expertise bezüglich des Standortes gebeten. "Und der ist optimal", sagt Junker. Das Neckarvorland sei sehr groß, durch eine Ausgleichsmaßnahme sei eine kleine Insel entstanden. "Wirklich bestens", schwärmt Junker.

In diesem Jahr könnte sich erfüllen, auf was Junker schon seit Langem hofft: Dass auch die Kinder von Alma und Hector an den Neckar kommen. "Die ersten sind jetzt vier Jahre alt. Ein Alter, in dem sie geschlechtsreif werden." Bis jetzt haben die Störche auch den Sommer im Süden verbracht, mit der Geschlechtsreife schließen sie sich dem Zug nach Norden an. "Und sie kommen bevorzugt in ihr Herkunftsgebiet", sagt der Experte. "Wenn die wiederkommen, wäre es ein toller Anfang." Im vergangenen Jahr hatte Hector laut klappernd einen potenziellen Nachbarn aus Obrigheim verjagt. Was helfen könnte, ist die generell gestiegene Zahl der Weißstörche in Baden-Württemberg. Das Platzangebot wird dadurch knapper, freie Nester begehrter. In der vergangenen Woche wurden rund um die Nester in Obrigheim auch zwei weitere Störche gesehen, doch die sind wohl weitergezogen.

Dass Alma zurückgekehrt ist, ist eine besonders gute Nachricht, sie wird in diesem Jahr immerhin schon 29 Jahre alt. Ein ...