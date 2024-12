Von Ann-Kathrin Frei

Obrigheim. Das kommt wohl nur selten in einer Gemeinderatssitzung vor, ist so aber bei der jüngsten in Obrigheim geschehen: Beim Tagesordnungspunkt Anfragen meldete sich Gemeinderat Stefan Mütz (FWO) zu Wort und zitierte aus dem Evangelium nach Lukas. "Es wird eine Zeit kommen, da wird (...) kein Stein auf dem anderen bleiben; alles wird niedergerissen