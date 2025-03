Oliver Niemann, Inhaber des Schreib- und Tabakwarenladens A. Hohmann, hat fast 27 Jahre lang auch die Post-Partnerfiliale in Adelsheim betrieben. Nun hat er den Vertrag mit der Post zum 1. Juni gekündigt. Seinen Laden will er weiterführen. Die Post sucht derweil nach einem Nachfolger, der eine Partnerfiliale in anderen Räumlichkeiten in Adelsheim betreiben möchte. Foto: Dominik Rechner