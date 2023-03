Mosbach. Den Eingangsbereich in das Naturschutzgebiet Nüstenbachtal hatte sich die Jugendgruppe Naju des Nabu Mosbach ausgesucht, um mal gründlich für Ordnung zu sorgen. Was sich da so alles angesammelt hat, links und rechts des Wanderweges, das gab den jungen Naturschützern schon zu denken: In nur zwei Stunden wurden sechs große Müllsäcke gefüllt.

Die Naju will mit dieser Aktion ein Zeichen setzten und auf die zunehmende Vermüllung der Natur aufmerksam machen. "Müll in der Natur sieht nicht nur furchtbar aus, er gefährdet die Wildtiere und er gefährdet auch die Menschen, wenn er als Mikroplastik in unseren Nahrungsmitteln zurückkommt", sind die Naturschützer überzeugt.