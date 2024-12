Dallau. (lah) Am ersten Adventswochenende öffnete der Dallauer Weihnachtsmarkt rund ums Wasserschloss wieder seine Pforten. Festlich geschmückt und von Sonnenschein ins rechte Licht gesetzt, lockten die farbenfroh herausgeputzten Verkaufsstände zahlreiche Besucher an. Vereine und Organisationen aus der Gemeinde, aber auch Händler von außerhalb boten Schönes und Leckeres in großer Auswahl an.

Einen Höhepunkt bildete am Sonntag die leicht verfrühte Ankunft des Nikolauses. Mit Bischofsstab und goldenem Buch bestens ausgestattet, sorgte der himmlische Bote für leuchtende Augen bei den jungen Besuchern. Tatkräftig unterstützt von seiner Helferschar, hatte er alle Hände voll zu tun: Sage und schreibe 90 Kinder wurden beschenkt.

Von jazzigen bis zu traditionellen Stücken reichte das abwechslungsreiche Programm beim anschließenden Schülerkonzert der Musikschule Schifferdecker auf der tannengschmückten Bühne. Da schmeckten die warmen Getränke noch einmal so gut. Auch der Frauenchor "Singing Sisters" ließ es sich nicht nehmen, voller Elan auf die Adventszeit einzustimmen. Eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen lockte in den Schlosskeller. Über die gute Resonanz freute sich nicht nur die katholische Kirchengemeinde, die den traditionellen Weihnachtsmarkt wieder vorbildlich organisiert hatte.