Donnerstag, 25. September 2025

Plus Neunkirchen

Wie geht das mit der Nachmittags-Betreuung von Kindern?

Der Gemeinderat informierte sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause über gesetzliche Verpflichtungen.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 45 Sekunden
70 Kinder besuchen derzeit die Grundschule Neunkirchen; 80 Prozent von ihnen nutzen das Modell Kernzeitbetreuung. Foto: Weinreich-Boll

Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Kinder der ersten Klasse einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung, auch während der Schulferien. Dieser Anspruch erweitert sich jedes Jahr. Bis 2029/30 muss für alle Grundschulkinder auch nachmittags ein Betreuungsplatz eingerichtet werden – vorausgesetzt, ihre Eltern wünschen dies.

Die

