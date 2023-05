Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. 27 Straftaten gab es im vergangenen Jahr in Neunkirchen. Ausführlich wurden die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung über die Ergebnisse der Kriminalstatistik 2022 informiert. Daneben standen Investitionen in die IT-Infrastruktur im Rathaus, ein Nachtragswirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Energie Gemeinde Neunkirchen" sowie