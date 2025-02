Von Andreas Hanel

Adelsheim. "Es ist beeindruckend, was hier in den letzten zwei Monaten entstanden ist. Es ist wunderbar geworden", freute sich Bürgermeister Wolfram Bernhardt am Dienstag im Rahmen der Neueröffnung der Stadtbücherei Adelsheim. Und man kann ihm nur zustimmen. Die Bibliothek erstrahlt nach dem Umbau unter Federführung von Stadtrat Marius Zetzmann im neuen