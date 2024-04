Mosbach. (ub) Erst vor knapp zwei Wochen ist in London ein Werk des britischen Street-Art-Künstlers mit dem Pseudonym Banksy aufgetaucht. Ende 2023 war ebenfalls in der britischen Hauptstadt ein Stopp-Schild von dem Briten "verziert", auf seinem Instagram-Account mit seiner Urheberschaft belegt und eine Stunde später (!) gestohlen worden. Nun hat sich Banksy auch im Mosbacher Raum zu schaffen gemacht.

In der Unterführung des Elzradwegs unter der Landesstraße L525/Limbacher Straße bei der Zieglers Mühle ist ein Teil der tristen Betonwand zunächst mit weißer Farbe getüncht worden. Darauf die Rückansicht eines Mädchens mit einem Farbeimer in den Händen. Es betrachtet ein offensichtlich mit Pinsel aufgebrachtes Statement: "Wir leben in einer Diktatur des Kapitals". Das etwa lebensgroße Mädchen hingegen ist in der für Banksy typischen Schablonen-Graffiti-Manier gestaltet. Eine Signatur fehlt. Auch das ist typisch für den bis heute unbekannten Künstler. Politische Aussagen – meist stecken sie in den Werken selbst – sind ebenfalls ein Markenzeichen von Mr. Unbekannt.

Banksy hat in den vergangenen Jahrzehnten meist ohne Vorwarnung Mauern, Wände oder Bretterwände mit bildhaften Botschaften bedacht, die oft gesellschaftskritisch sind und Meinung bilden wollen. 2002 sprühte er im Osten Londons mit Schablonen ein Mädchen (in Schwarz, Seitenansicht), das einen roten Ballon in Herzform davonfliegen lässt. Das "Balloon Girl" wurde noch berühmter, als ein Druck des Graffitis beim Auktionshaus Sothebys 2018 versteigert wurde und sich das Bild selbst zerstörte. Aktionen wie diese unterstreichen Banksys immer wieder zum Ausdruck gebrachte Kritik am kommerziellen Kunstmarkt.

Das Mädchen mit dem Farbeimer am Elzradweg steht in seiner unschuldigen Anmutung im Gegensatz zur Botschaft, die der international agierende Künstler in deutscher Sprache verfasst hat. Wer weiß, ob hinter dem Mann tatsächlich ein britischer Staatsbürger steckt? Seine/ihre (manche vermuten hinter dem Pseudonym eine Gruppe) Anonymität konnte Banksy bis heute wahren.

Ob die Welt dem Mysterium mit dem ersten Werk auf Mosbacher Gemarkung ein Stückchen näher kommt? Noch wurde es nicht gestohlen (in diesem Fall auch eher schwierig) von Leuten, die damit großes Geld verdienen wollen. Denn das ist genau das, was Banksy nicht will: die Diktatur des Kapitals.

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen April-Scherz.